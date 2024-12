Pallanuoto/ Mobilpesca Lavagna, contro Torino per dare una svolta al campionato

Dall’Ufficio Stampa

Un campionato senza una vera protagonista finora, dove solo Chiavari è a punteggio pieno pur senza brillare e le inseguitrici sono tutte raccolte in pochi punti. Il Lavagna in queste prime cinque giornate ha alternato buone prestazioni ad altre opache, come quella di sabato contro la Metanopoli, squadra rivelazione del torneo, dove però si sono visti diversi errori e una certa sterilità in attacco. Contro Torino 81 sarà l’occasione per riscattarsi, anche se non sarà semplice. Niente di più stimolante, una squadra forte da affrontare, tra le più attrezzate per ambire ai play off e forse qualcosa in più, un test dove i ragazzi di Martini dovranno fare una prestazione pressoché perfetta per portare a casa dei punti. Di fronte ci sarà una compagine ferita, dopo il pari subito in rimonta nell’ultima gara con Ancona ma la caratura dei suoi giocatori è di assoluto livello. “Vogliamo reagire – afferma Gregorio Pianezza, 2007 con le idee chiare, che si sta ritagliando uno spazio importante all’interno della squadra – . Loro sono forti e più esperti ma speriamo di metterli in difficoltà con la nostra incoscienza e voglia di fare. Abbiamo rivisto gli errori fatti e siamo pronti per affrontarli a viso aperto”.

