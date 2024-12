Paolo Junior Mancini presenta a Beverino “Vita contadina e diritti economico-sociali: noia e riflessioni in un villaggio agricolo”

Paolo Junior Mancini presenterà il suo libro Vita contadina e diritti economico-sociali: noia e riflessioni in un villaggio agricolo, edito dalla casa editrice spezzina Il Filo di Arianna, in occasione dei mercatini natalizi organizzati dalla Pro Loco Beverino. La presentazione si terrà sabato 14 dicembre alle ore 16:00 presso la Sala Pro Loco.

“Si tratta di un argomento di grande interesse culturale, sociale ed economico – spiega l’autore, dottore in giurisprudenza laureatosi all’Università di Pisa, nella nota di presentazione dell’iniziativa -. Inoltre la questione rurale non è un tema obsoleto. Le proteste degli agricoltori, il blocco delle strade con i trattori, l’assedio ai palazzi del potere in Europa sono temi di grande attualità che rappresentano la realtà contemporanea. Se si analizza il fenomeno dello spopolamento delle campagne, la Val di Vara percepisce la crisi della maggior parte delle aree rurali d’Italia ma, ad eccezione delle frazioni, Beverino è un comune che resiste parzialmente di fronte a questa criticità storica ma sempre attuale. L’opera si sposa con la realtà circostante e valorizza il territorio della Valle. Nasce come un romanzo ambientato in un villaggio agricolo avente come protagonisti i contadini dediti al duro lavoro dei campi; descrive e valorizza la vita agreste ponendo l’attenzione sulle tecniche con i quali i nostri avi coltivavano la terra per poi trasformarsi in un saggio sostenendo le lotte di quei coltivatori della terra ancora legati al suolo difendendo le tecniche tradizionali e opponendosi all’avanzare del sistema agro- industriale”.

