La Liguria è stata incoronata “Regione Europea dello Sport 2025” nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles. L’assessore allo Sport Simona Ferro, in rappresentanza della Regione, ha ricevuto dal presidente di ACES Europe Gian Francesco Lupattelli la bandiera ufficiale che certifica l’assegnazione del prestigioso riconoscimento.

“La designazione della Liguria come Regione Europea dello Sport 2025 rappresenta un momento di grande orgoglio e responsabilità per tutti noi – ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. E’ un riconoscimento che celebra il nostro impegno per lo sport come pilastro della qualità della vita, della salute e della coesione sociale. Lo sport non è solo competizione, ma educazione, inclusione e benessere. La Liguria nel 2025 diventerà il palcoscenico di eventi che non solo valorizzeranno il talento di atleti locali e internazionali, ma offriranno l’opportunità per promuovere il turismo e l’economia del territorio”.

“Ringrazio ACES Europe per aver assegnato alla Liguria, per la prima volta, questo prestigioso riconoscimento – commenta l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro -. Siamo pronti, è una sfida bellissima e stimolante. Ci sono due temi chiave su cui vogliamo investire: la valorizzazione dell’attività fisica come strumento prezioso per il benessere psicofisico di tutti i cittadini e la promozione del turismo sportivo. Ci saranno bandi per le realtà del territorio, giornate e progetti dedicati ai bambini, agli anziani e ai cittadini con disabilità, ma anche riqualificazioni impiantistiche, eventi sportivi nazionali e internazionali e attività promozionali in Europa. In poche parole, stiamo già lavorando per mettere i cittadini e i turisti nelle migliori condizioni per fare sport”.

L’articolo Parlamento europeo, Liguria designata come “Regione europea dello sport 2025” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com