Programma Bucci, Foscolo (Lega): “Bene potenziare il Santa Corona e riaprire il Punto Nascite”

Liguria. “La Lega approva il programma del presidente Marco Bucci e i nostri consiglieri regionali lo sostengono convintamente come ha fatto la maggioranza dei liguri. Ho sentito parlare di una Liguria disastrosa, dove tutto non funziona, da parte della minoranza. Sono nata e vivo in Liguria e da qui, invece, non me ne andrei mai. Esistono alcuni problemi e ci siamo candidati, appunto, per risolverli e migliorare le condizioni dei liguri e del territorio per un futuro migliore nell’ambito di una visione precisa, corretta e trasparente. Questo è il nostro dovere. Pertanto, ci vuole sì anche una critica, ma che sia costruttiva senza fare sterili polemiche”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Sara Foscolo durante il suo intervento in Consiglio regionale sul programma di governo della giunta Bucci.

