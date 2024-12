Pubbliche amministrazioni online: a Vado Ligure corsi di informatica di base e un nuovo “Ambulatorio Digitale”

Vado Ligure. Il Comune di Vado Ligure, nella programmazione degli Obiettivi gestionali 2024, ha previsto la realizzazione del Progetto “Digitali si diventa”, che ha come obiettivo aiutare i cittadini a comprendere e utilizzare al meglio le procedure informatizzate della pubblica amministrazione.

Due i fronti di intervento. Il primo riguarda la formazione con un ciclo di lezioni e incontri, aperti e gratuiti, rivolti alla cittadinanza vadese: consistono in percorsi di educazione ed avvicinamento al mondo del web e dei servizi comunali digitali, con la finalità di informare circa le procedure essenziali riferite all’accesso informatico dei servizi comunali ed in generale su tutte le procedure informatizzate delle pubbliche amministrazioni. I corsi prenderanno il via venerdì 13 dicembre 2024 dalle ore 17 alle ore 19 presso l’aula magna delle scuole medie “Peterlin” del Comune di Vado Ligure. Le successive lezioni si terranno ogni venerdì fino al 31 gennaio.

