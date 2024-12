Rimessa Gavette, da Regione Liguria regalo sotto l’albero: 410mila euro per la messa in sicurezza

Genova. Regione Liguria ha dato il via libera allo stanziamento di 410mila euro per coprire parte dei costi di messa in sicurezza permanente della rimessa Amt in via Piacenza, alle Gavette. Destinatario del “bonifico” il Comune di Genova, impegnato nei lavori costruzione del nuovo deposito di Amt in Val Bisagno, nell’ambito della realizzazione degli assi di forza del trasporto pubblico.

Il finanziamento regionale arriva in un momento particolare per il progetto che in queste settimane ha suscitato perplessità e preoccupazioni a seguito delle notizie relative a ritrovamento di inquinanti durante i lavori di demolizione del vecchio stabile. Situazione che ha fatto scattare ipotesi di nuove bonifiche non previste inizialmente e che hanno gettato qualche ombra sui costi e sulla eventuale revisione del progetto che prevede anche un’area verde “pensile” ad uso parco per la attigua scuola Mazzini. Oltre che alle tante preoccupazioni sugli eventuali impatti sulla salute di chi vive e lavora nella zona.

» leggi tutto su www.genova24.it