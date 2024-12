Suora deruba consorella sottraendole 1.000 euro; denunciata rischia il processo

“Scambiatevi un segno di pace”. Invece una suora 35enne in servizio in una residenza protetta di via Montallegro ad Albaro, ha derubato una consorella e coetanea che aveva lasciato incustodito il portafoglio. Lo ha aperto, ha estratto la carta di credito; è uscita e al primo bancomat ha prelevato prima 500 e poi altri 500 euro. E’ accaduto lo scorso 26 agosto.

La vicenda è giunta in Procura dove la prima suora, difesa dall’avvocato Matteo Carpi, forse sperava di cavarsela con un atto di pentimento e per penitenza la recita di tre Ave Maria. Indagata dal pubblico ministero Sabrina Monteverde, adesso rischia di andare a processo.

