Tassa sui rifiuti, Nuova Grande Loano all’attacco: “Costi lievitati, metodi di pagamento penalizzanti e servizio non all’altezza”

Loano. “Oggi molti di noi hanno trovato nella buca delle lettere l’attesa (o temuta) bolletta della tassa rifiuti. Noi l’avevamo già previsto: in consiglio ci siamo opposti, ma ecco che i tanto annunciati aumenti sono diventati realtà”. Così i consiglieri di minoranza di Nuova Grande Loano commentano le cifre relative alla Tari, le cui “cartelle” sono in corso di consegna in questi giorni agli abitanti di Loano.

“Non solo i costi sono lievitati – fanno notare la capogruppo Luana Isella ed i suoi colleghi – ma il metodo di pagamento si dimostra ancora più penalizzante per le attività già provate dagli aumenti: chi non paga in un’unica soluzione entro il 31 dicembre sarà costretto a due rate, il 31 dicembre e il 28 febbraio 2025. Oltre al danno la beffa”.

