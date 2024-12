“Un bacio a Natale”, in centro città spunta una grande composizione floreale per celebrare lo spirito natalizio

Si chiama “Un bacio a Natale” l’iniziativa pensata per arricchire l’atmosfera natalizia del centro città, creando un’opportunità unica di coinvolgimento per la comunità. L’idea centrale è l’installazione di una composizione floreale di grandi dimensioni in un punto strategico della città, ispirata alla tradizione nordica del bacio sotto il vischio. Questa composizione non sarà solo un elemento decorativo, ma un simbolo di amore, unione e affetto, capace di invitare i cittadini a fermarsi, condividere un momento speciale e celebrare insieme lo spirito natalizio.

