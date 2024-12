La Federazione provinciale del Partito democratico della Spezia organizza due giornate di mobilitazione tematica. Venerdì 13 dicembre dalle 16:30 alle 19 in Largo Cafferata appuntamento dedicato alla questione sanitaria, mentre sabato 14, dalle 16:30 alle 19, sarà allestito un gazebo delle Donne democratiche in Piazzetta del Santo a tema politiche di genere. In questi appuntamenti sarà possibile aderire al Partito democratico e alla Conferenza delle Democratiche.

L’articolo Venerdì sanità, sabato politiche di genere: doppia mobilitazione del Pd spezzino proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com