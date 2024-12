Vent’anni di SdS Lunigiana: “L’augurio è rivederci tra due decenni con gli stessi servizi, sarebbe un grande risultato”

Con il convegno che si è svolto ad Aulla questa mattina è entrata nel vivo la settimana dedicata ai vent’anni della Società della salute della Lunigiana. Ha aperto Viviana Fini del Centro Icaro, con l’intervento “Lo sviluppo di un welfare di comunità. Il potenziale trasformativo di una rete territoriale collaborativa”. A seguire un intervento a cura di Flavio Cattani, che ha evidenziato alcuni dati: in Lunigiana gli over 65 sono il 31,1 per cento dei residenti, pari a 16.081 persone su 51.678; l’eta media in Lunigiana è di 52,2 anni e la popolazione più giovane si trova a Podenzana, la più anziana a Zeri. Spazio anche ai numeri legati alla pandemia, che ha contato 23.743 casi totali, compresi 263 decessi.

A seguire la tavola rotonda intitolata “I 20 anni della Società della Salute della Lunigiana: evoluzione della governance, analisi delle tappe principali, riflessione sui risultati e sull’impatto sul territorio, discussione delle prospettive e delle sfide future”, a cura di Federsanità Anci Toscana, con Andrea De Conno, il presidente SdS Roberto Valettini, il componente della giunta esecutiva Matteo Mastrini, l’ex presidente Riccardo Varese, l’attuale direttore Marco Formato, gli ex direttori Mario Guastalli, Rosanna Vallelonga e Amedeo Baldi Riccardo Varese.

“La Sds Lunigiana è stata una felice intuizione dell’allora assessore regionale Enrico Rossi – ha Varese -, che la politica lunigianese ha colto al volo. Tutti i sindaci furono d’accordo sul creare il consorzio, con lo scopo di avvicinare i servizi ai cittadini in un territorio come il nostro. La vera ricchezza della Sds sono stati i direttori e il personale”. “E’ stata un’intuizione felice – ha aggiunto l’attuale presidente Valettini – con una realizzazione molto buona. In queste poche settimane da presidente ho potuto notare grande umanità, competenza e professionalità. Per il futuro due Case di comunità, due case per il Dopo di noi, una Casa rifugio per donne vittime di violenza”.“Stiamo mantenendo tutti servizi con grande fatica – le parole del direttore Formato -, le risorse umane spesso mancano e non è semplice tenere assieme realtà lavorative e terzo settore. Un augurio è di rivederci tra vent’anni con gli stessi servizi: sarebbe un grande risultato”.

I prossimi appuntamenti del ventennale:

Venerdì 13 dicembre al Centro Icaro di Costamala dai Licciana Nardi, alle 21, Tour dei Concerti Impossibili con la presentazione del disco/libro di Antonio Lombardi intitolato ‘Canzone della contea di Levante’, ospite Mattia Ringozzi.

Sabato 14 dicembre a Fivizzano, a partire dalle 14,30 al campo Sportivo ‘Massimiliano Novelli’, con il torneo di calcio di Natale. Scenderanno in campo squadre composte dai sindaci e consiglieri dei Comuni e dagli operatori della SdS Lunigiana, il ricavato sarà devoluto ai centri di socializzazione. Per finire, alle 17 festeggiamenti con scambio di auguri natalizi e spegnimento candeline SdS all’Ostello degli Agostiniani.

