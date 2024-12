Vent’anni fa se ne andava Angelo Paracucchi, con sua Locanda ad Ameglia cambiò la cucina italiana

Vent’anni fa, l’11 dicembre 2004, se ne andava Angelo Paracucchi chef fra i più innovativi della cucina italiana che a inizio anni Settanta portò la Val di Magra al centro della mappa italiana dei palati più raffinati. Una storia intensa, partita dalla sua Umbria e fortemente radicata nel nostro territorio, raccontata in modo dettagliato in questi giorni su “Il Gusto” pagina enogastronomica de La Repubblica, che attraverso varie testimonianze ha ricostruito la grandezza di un personaggio che dalla sua “Locanda dell’Angelo”, progettata da Vico Magistretti ad Ameglia, forte di una delle prime stelle Michelin in Italia era arrivato fino a Parigi e Osaka promuovendo la sua cucina creativa. Sempre con la Lunigiana come punto di riferimento, come raccontava a Salvatore Marchese nell’introduzione del libro “Cucina creativa all’italiana” pubblicato nel 1986: “A Milano c’è probabilmente il mercato più fornito che uno chef possa immaginare sia per freschezza sia per varietà dei prodotti. Per uno come, tuttavia, certi privilegi possono non bastare. Le stesse cose, alla Locanda, le posso trovare sulla porta di casa; acquisto i branzini, da anni, dai soliti amici che vanno a pesca quasi per hobby. Le verdure e i funghi li scelgo presso i banchi al mercato. Per strada incontro gente che mi saluta amichevolmente e che mi ferma per scambiare le rituali quattro chiacchiere sulla mia ultima trasmissione televisiva o sull’articolo di giornale che mi riguarda. Qui, poi, la sequenza delle stagioni, per la cucina e il paesaggio, ha ancora un senso. Certe cose – concludeva – per esempio mi sono mancate molto, recentemente, in occasione di un mio viaggio di lavoro in Florida”.

