Action punta ancora sulla Liguria: il 14 dicembre apre il primo negozio a Savona

Savona. Action continua la sua espansione in Italia per soddisfare una crescente domanda. Sabato 14 dicembre, infatti, aprirà un nuovo store nella città di Savona, nella regione Liguria. Il negozio è gestito da uno staff di 20 nuovi dipendenti ed è il primo ad aprire in centro città e il secondo nella provincia di Savona dopo quello di Albenga. Si trova presso il centro commerciale La Città sul Mare.

La catena offre prodotti suddivisi in 14 categorie merceologiche, dai giocattoli e il fai da te, ai prodotti per la casa, al giardinaggio, al bricolage e cibo.

