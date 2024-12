All’uncinetto, con centinaia di bottiglie di plastica e a led: a Loano è il Natale degli “alberi alternativi”

Loano. Uno è fatto interamente all’uncinetto, l’altro è formato da centinaia di bottiglie di plastica. Tutti e due, però, sono stati realizzati con tanto impegno e amore dai “nonnini” di due case di riposo della città. A Loano in questo 2024 i simboli del Natale per eccellenza, cioè gli alberi decorati, sono a dir poco alternativi e diversi dal solito.

Mentre (come è consuetudine ormai da molti anni) in piazza Italia è stato collocato un grande albero da 18 metri composto interamente da luci a led, all’interno dell’atrio di Palazzo Doria e davanti alla casa di riposo Madre Rubatto di via dei Gazzi sono apparsi due “abeti” forse anche più inconsueti.

