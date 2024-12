Chiavari: è mancata Maddalena Zerega detta Marisa, aveva 92 anni

Da Ernani Andreatta

Gli Zerega erano in origine di Riva Trigoso, ma si erano trasferiti nel rione degli Scogli a Chiavari durante l’ultima guerra cioè verso il 1940. Hanno lasciato un grande ricordo soprattutto attraverso Mamma Cesira, personaggio di grande personalità e grande cuore che operò nel settore della vendita del pesce per moltissimo tempo. La figlia Marisa (coniugata con Luigi Cevennini) continuò questa attività a Chiavari proprio nella zona del mercato del pesce. Gli Zerega (mamma Cesira e padre Zerega Giulio detto “Fransa”) ebbero 5 figli : Luigi coniugato con Mauro Bianconi, Adriano coniugato con Massa Bruna, Rinaldo coniugato con Egle Peri ( nel 1999 a Rinaldo Zerega gli fu intitolata l’Accademia delle Stoccafisso e del Baccalà), Marisa coniugata come detto con Mauro Cevennini e Ivano detto “isbanego” coniugato con Gianna Gianardoli che per molti anni condussero una rinomata trattoria situata all’inizio della strada per Leivi. Il Rione Scogli ne piange la scomparsa ricordando Marisa, l’ultima degli Zerega, a lasciare questa terra per salire al cielo.

