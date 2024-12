Chiavari: soccorsi vani per due anziani, colti da malore nelle proprie case

Poco prima delle 12.30 a Chiavari, una donna di 92 anni è morta a seguito di una crisi cardiocircolatoria. Vano l’intervento dei militi della Croce Verde e del medico del 118 che ne ha constatato il decesso per cause naturali.

Neppure un’ora dopo è stato un uomo di 91 anni a morire nella propria abitazione a causa di una patologia non identificata, perr cause ritenute naturali. Quando è intervenuto il medico del 118 con i militi della Croce Rossa di Cogorno, non c’era più nulla da fare. In questo caso sono intervenuti anche i carabinieri; un’eventuale autopsia disposta dalla Procura potrebbe chiarire ora del decesso e cause del decesso.

» leggi tutto su www.levantenews.it