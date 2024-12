Fiera di Santa Lucia sotto la pioggia, l’amarezza dei commercianti: “Purtroppo bilancio negativo”

Savona. Come ogni anno il 13 dicembre è sinonimo, per tutti i savonesi, della fiera di Santa Lucia. Molte le bancarelle che animano (già dalle prime ore di luce) via Paleocapa, piazza Sisto IV, corso Italia e via Manzoni. Chi vende giocattoli, chi vestiario, chi utensili per la casa, chi decorazioni natalizie e poi ovviamente l’immancabile porchetta e i dolci rappresentati da sua maestà il torrone.

Santa Lucia spesso coincide con il pranzo con il classico panino con la porchetta e poi via, diretti alle bancarelle dei dolci: torroni, ciambelle e caramelle, sono loro a farla da padrone anche quest’anno (nonostante il maltempo).

