Genoa alla prova Milan, Vieira e il mantra “confiance”: “Proviamo a giocare, non difendiamoci per 95 minuti”

Il Genoa sfiderà il Milan a San Siro domenica alle ore 20,45. Match di livello che arriva dopo cinque risultati utili consecutivi. Vieira si era presentato parlando di “confiance”, ovvero di fiducia, e nella conferenza prima del suo primo “big match” ha voluto ribadire questo concetto più volte. L’allenatore vuole un Grifone che si giochi le sue carte a livello offensivo e che, testuali parole, “non si difenda per 95 minuti”.

“Non sarà facile perché il Milan è una squadra forte – esordisce -. Proveremo a giocare, siamo migliorati dal punto di vista della fiducia. Abbiamo fatto cose interessanti. Negli ultimi 30 metri dobbiamo fare meglio, dobbiamo sostenere meglio il nostro attaccante e portare più giocatori nell’area avversaria. Ci vuole più padronanza tecnica e avere più giocatori in quella zona. Ci abbiamo lavorato in settimana. C’è ancora molto da migliorare ovviamente. Ma siamo in un periodo positivo”.

