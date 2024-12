Il 6 gennaio la Supercoppa femminile al Picco: “Un motivo di orgoglio per la città”

Il primo trofeo del calcio italiano del 2025 verrà assegnato allo stadio Alberto Picco. La Supercoppa femminile, che vedrà le campionesse d’Italia della Roma avversarie della Fiorentina, finalista della scorsa Coppa Italia (vinta sempre dalle giallorosse, ndr), animeranno lo stadio spezzino il prossimo 6 di gennaio, data della finalissima. Grande entusiasmo per un evento molto raro, che La Spezia aveva già ospitato il 13 ottobre 2018, con la Fiorentina che allora vinse contro le campionesse d’Italia della Juventus. Biglietti in vendita sul circuito Vivaticket già da qualche giorno, la sfida sarà trasmessa televisivamente da Rai 2, Sky Sport e in streaming su Now.

“Per la città è un giorno importante e un motivo di orgoglio”, ha spiegato nel primo pomeriggio il Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, nella conferenza di presentazione dell’evento. “Abbiamo ospitato anche la nazionale femminile in passato, perché ci teniamo a valorizzare lo sport, soprattutto il femminile. Il calcio femminile è in crescita anche in Italia e La Spezia, dopo il grande investimento fatto sullo stadio, ha come obiettivo la valorizzazione dell’impianto e della città con eventi come questi. L’augurio è che vinca la squadra più forte”. Sulla stessa scia del primo cittadino, anche l’Assessore allo Sport Alberto Giarelli: “È un momento felicissimo per lo sport spezzino. Lo stadio è quasi completato e questa è una grande occasione per ospitare l’evento. Ringraziamo la divisione del calcio femminile, gli sponsor e lo Spezia Calcio: è importantissimo ospitare eventi di caratura nazionale ed internazionale”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com