Il grido d’allarme del Tribunale dei minori di Genova: “Impennano reati e necessità di interventi ma gli organici sono al collasso”

Genova. E’ un vero e proprio grido di allarme quello lanciato oggi dalla presidente facente funzioni del tribunale dei minori di Genova Daniela Verrina insieme alla procuratrice presso il tribunale per i minorenni Tiziana Paolillo che gestiscono uno settori più complessi e delicati di tutto il sistema giustizia quello dei minorenni appunto. Minori che sono autori di piccoli o gravi reati o vittime di violenza, molto spesso in ambito famigliare, che non hanno famiglia e necessitano di averne una o che da quella famiglia devono essere allontanati e che necessitano di scelte insieme ben ponderate ma in tempi rapidi. Con loro a chiedere attenzione a un servizio fondamentale per la giustizia e la collettività c’era Domenico Pellegrini presidente dell’Anm della Liguria e presidente del settore famiglia del Tribunale di Genova.

E negli ultimi anni, i carichi di lavoro sono aumentati notevolmente. I numeri possono rendere meglio l’idea. Il tribunale per i minorenni di Genova ha competenza distrettuale, ciò significa che ha un ‘bacino’ di potenziali utenti pari a 253mila under18, residenti da Ventimiglia a Massa Carrara a cui si aggiungono i minori stranieri. Per questi ultimo le procedure di tutela sono passate dalle 108 del 2018, alle 1133 del 2022; ad oggi risultano pendenti circa 600 tutele.

