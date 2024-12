La Spezia, Tellaro e San Terenzo: Gesù nasce quattro volte nel Golfo. Confermata la tradizione del Natale subaqueo

Natale è alle porte e in riva al golfo almeno quattro appuntamenti sono fissi da decenni. Si potrebbe dire che il bambino nasce quattro volte in meno di un giorno. E’ il caso dei natali subacquei che si tengono alla Spezia, Lerici e Tellaro. Una tradizione tutta spezzina messa in campo dagli appassionati del mondo del mare che regalano ad ogni edizione un momento magico per i bambini di ieri e di oggi. Un impegno costante che richiede anche l’attivazione di ordinanze specifiche da parte della Capitaneria di porto. Si tratta di momenti di grande raccoglimento, festa e che ogni anno richiamano centinaia di persone che vogliono assistere a questa nascita “poco tradizionale” ma molto suggestiva che non cambia però il senso della natività: una speranza per tutti.

Andando con ordine, il primo appuntamento è per il 24 dicembre al mattino con il Natale della Gente di Mare che ogni anno viene organizzato dall’Assonautica spezzina con la presenza anche dell’Associazione Amici Isola del Tino. In particolare, la mattinata prevede la partenza alle 9 del mattino con rientro alle 13. L’evento prevede, come vuole la tradizione, la nascita di Gesù Bambino dal mare e la suggestiva processione subacquea. La Santa Messa sarà celebrata sull’isola in caso di maltempo a bordo del battello) Seguirà il consueto scambio di Auguri. Al rientro è previsto un passaggio davanti all’isola del Tino per una preghiera a San Venerio

Per la partecipazione è necessaria la prenotazione entro il 18 dicembre al 331 1827124 sino ad esaurimento posti. L’0rganizzazione “ringrazia la “Navigazione Golfo dei Poeti” per aver messo gratuitamente a disposizione il battello, come ogni anno”.

