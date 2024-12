Liguria Digitale conquista il premio “Industria Felix – l’Italia che compete”: tra le migliori aziende del paese

Genova. Liguria Digitale si conferma fra le migliori aziende italiane per solidità finanziaria e performance di bilancio, conquistando per il secondo anno consecutivo il premio “Industria Felix – L’Italia che compete”. L’azienda ICT di Regione Liguria, infatti, è stata inserita fra le imprese più competitive del nostro paese per performance gestionali, affidabilità finanziaria e sostenibilità, primeggiando nella categoria “Partecipate a maggioranza pubblica” al termine dell’analisi commissionata da Industria Felix Magazine, supplemento trimestrale de “Il Sole 24 Ore”. L’analisi, condotta da Cerved attraverso un sofisticato algoritmo che ha comparato fra loro i bilanci 2022 di 635mila società di capitali italiane, si avvale della collaborazione dell’Università Luiss Guido Carli e dell’Associazione culturale Industria Felix, con il sostegno di Confindustria.

Il premio è stato ritirato ieri, giovedì 12 dicembre, in occasione della 60esima edizione della manifestazione a Palazzo Mezzanotte, nella sede della Borsa Italiana in piazza Affari a Milano.

