Natale è alle porte: due domeniche con il mercatino in Viale Garibaldi

Regali dell’ultimo minuto e qualche occasione pre natalizia. Questo potranno trovare gli spezzini il 15 e il 22 dicembre in Viale Garibaldi dove si terranno i mercati natalizi, autorizzati dal Comune della Spezia. In particolare, saranno presenti all’incirca una settantina di banchi che si posizioneranno nella tradizionale sede del mercato del venerdì. Queste due date sono straordinarie e si vanno ad aggiungere agli appuntamenti settimanali del martedì di Via Prosperi e del venerdì in Viale Garibaldi.

