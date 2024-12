Opera d’arte collettiva per la Casa Torre di Via Biassa, cittadini e artisti si uniscono: “Patrimonio in stato di abbandono”

Il movimento “Artisti e cittadini uniti per la cultura della Spezia”, rappresentato dall’avvocato Luca Benedetto, organizza per domani, 14 dicembre, organizza alle 16 una manifestazione davanti alla Casa Torre di Via Biassa. In una nota si legge:”Il movimento unisce artisti, operatori culturali e cittadini spezzini per denunciare lo stato di abbandono del patrimonio culturale e la mancanza di politiche culturali adeguate in città”.

In particolare domani verrà realizzata “un’opera collettiva creata da cittadini e artisti, simbolo di protesta e rivendicazione per il rilancio della cultura alla Spezia – prosegue la nota -. L’evento si svolgerà in via Biassa, un luogo emblematico del degrado urbano e culturale della città, dove sorge la Casa Torre, edificio medievale tutelato dalla Sovrintendenza ma lasciato in condizioni di abbandono”.

Il manifesto sta lavorando su una serie di richieste specifiche. Ritengono che su Via Biassa vada fatto un intervento urgente per la sicurezza e il decoro a questo aggiungono: “La nomina di un assessorato alla cultura, la promozione di eventi culturali che restituiscano prestigio alla città, come il Premio Golfo dei Poeti”.

“La manifestazione rappresenta un forte segnale di unità e determinazione da parte della cittadinanza – spiegano -, che si oppone alla gestione amministrativa attuale, non ritenuta all’altezza delle ambizioni culturali di una città che si è candidata a Capitale Italiana della Cultura. Questa iniziativa rappresenta una battaglia comune per il futuro culturale della Spezia”.

