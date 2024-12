 Rapallo: Azione chiede di valorizzare la statua della famiglia 

Da Stefano Chiesa, segretario Azione Rapallo

Sarà oramai l’età media aumentata negli ultimi decenni, una grande conquista della scienza e del sapere , sarà che oramai anche i valori fondanti la nostra Società sono forse “leggermente” variati , sarà ..ma ..stà di fatto che siamo riusciti a posizionare la Statua del cane ( tutti amorevoli e bellissimi per inciso e a scanso di equivoci ) in pieno Centro di fronte alla Stazione , mentre la Statua della Famiglia in un angolo remoto della nostra splendida Cittadina , un angolino pur se pianeggiante , ma dove non passa quasi mai nessuno e dove difficilmente l’opera può essere colta appieno nella sua bellezza , significato e simbolismo .

Ora , lo ribadiamo a gran voce , ben venga la Statua del cane , lo avevamo già detto e lo ricordiamo , animali splendidi e d’affetto , nel contempo però come Azione chiediamo e come già chiesto us. , altresì ai Rappresentanti del Comune , in maniera trasversale , di poter posizionare leggermente meglio anche la Statua della Famiglia in modo da poter ammirare anch’essa nel suo splendore e leggiadria , oltre che in tutta la sua espressione simbolica e d’amore .

Potrebbe essere inoltre una grande occasione per ricordare grandi Personalità che hanno segnato la storia del nostro Paese in cristiana democrazia ed essendo stata certamente una delle ultime roccaforte , Rapallo , della Democrazia Cristiana, nonché moderati .

Potrebbe tramutarsi vieppiù in un importante momento di raccoglimento , in preghiera , e comunque di spiritualità indistintamente , per ricordare anche il dolore che è stato memorialia , come ogni anno, in questi ultimi giorni , in Città.

In ultimo , occasione di focus sul valore della Famiglia , delle Famiglie , crediamo fortemente da riconsiderare , non solo con lo spostamento della Statua testè citata , bensì con azioni concrete , con aiuti economici anche a livello comunale , con reale sostegno alle Associazioni di Volontariato presenti ed attive sul nostro territorio cittadino e frazionale, sempre in fermento e impegnatissime per il bene comune .

Noi ci siamo e ci rendiamo disponibili per consigli e massima condivisione su un’eventuale miglior location per l’opera d’arte da noi indicata e che dovrebbe a nostro modestissimo avviso maggiormente essere ammirata , vista , visitata , in una Città la cui storia e cultura partono da molto lontano fino ai giorni nostri .

Cogliamo l’occasione per augurare Buone Feste e Buon Natale a tutti , grandi e piccini

» leggi tutto su www.levantenews.it