Sanità, le “fughe” dei pazienti dalla Liguria aumentano ancora e costano 73,5 milioni

Genova. Ammonta a 73,5 milioni di euro il saldo negativo della mobilità sanitaria in Liguria nel 2023, in aumento del 6,2% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dal rapporto di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che a livello nazionale mostra una complessiva riduzione delle fughe tra una regione e l’altra rispetto al periodo pre-Covid, e allo stesso tempo un aumento della spesa che passa da 2,84 miliardi di euro nel 2019 a 2,88 miliardi nel 2023. In Liguria, rispetto al 2019, i costi sono aumentati del 7% e i ricavi sono diminuiti del 5,9%.

Nel 2023 la Liguria ha totalizzato mobilità passiva a proprio carico per oltre 149,1 milioni di euro (in aumento del 7,7% dall’anno precedente) di cui 85,1 milioni di fughe vere e proprie, cioè determinate dalla scelta dei pazienti di curarsi fuori regione, corrispondenti a 16.343 ricoveri. Una grossa fetta di questi soldi (oltre 98,6 milioni, cioè il 66% dei costi totali per la Regione) finisce nelle casse di strutture private convenzionate. Gran parte dei costi, pari a 76,1 milioni, ha riguardato ricoveri ad alta complessità. Altri 18,7 milioni sono stati sborsati per la cosiddetta mobilità casuale, cioè i ricoveri urgenti.

» leggi tutto su www.genova24.it