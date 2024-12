Sciopero generale Usb, a Genova adesione al 30% per i bus Amt e 55% in porto

Genova. Si attesta intorno al 30% l’adesione allo sciopero generale proclamato da Usb e Fisi per quanto riguarda il servizio urbano di Amt Genova. Il dato è stato comunicato a metà giornata dall’azienda, secondo cui si è fermato il 29% del personale viaggiante dei bus urbani e il 23% dei bus extraurbani. Regolarmente aperti, invece, metropolitana e impianti speciali.

In città la protesta, confermata su 24 ore dopo la bocciatura al Tar dell’ordinanza di precettazione firmata dal ministro Salvini, ha fatto saltare in pratica una corsa su tre ad eccezione delle fasce di garanzia previste per legge (dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 17.30 alle 20.30). Per la determinazione del dato definitivo manca dunque la fascia serale, ma il risultato è considerato comunque positivo dal sindacato di base, considerando che in occasione dell’ultimo sciopero analogo il 26 maggio 2023 aveva aderito il 21,03% degli operatori di esercizio urbani.

» leggi tutto su www.genova24.it