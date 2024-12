Sulle due ruote vestiti a tema natalizio, sabato 21 dicembre la quinta edizione del “Motobabbo”

Sabato 21 dicembre torna alla Spezia, con la sua quinta edizione, il Motobabbo, raduno di motociclisti vestiti a tema natalizio. Come nella precedente edizione il ritrovo, a partecipazione gratuita, sarà in Piazza Europa alle ore 14. All’arrivo di tutti i partecipanti, verso le 15, prenderà il via un corteo per le vie della città e della provincia che terminerà poi al Pin, dove si concluderà in festa con musica e divertimento.

“In questa edizione – spiega il responsabile Lombino Francesco – ci saranno diverse novità. Una delle principali è che il giro sarà molto più panoramico, toccando strade di comuni limitrofi alla città, anche se rimarrà idoneo ad ogni tipo di cilindrata”. Presenti all’evento anche influencer del mondo dei motori, tra cui il concittadino Nikolas Sgroi. Come nelle scorse edizioni saranno presenti le forze dell’ordine, che oltre a gestire la sicurezza del percorso assicureranno del rispetto delle regole stradali da parte dei partecipanti; a coadiuvarli, alcuni ragazzi dello staff dell’evento. Per la prima volta, quest’anno sarà presente personale dell’officina Motormat che seguirà l’intero evento con un mezzo dedicato per aiutare eventuali partecipanti in difficoltà con i propri mezzi. Tra gli invitati anche i soccorritori della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, “a rappresentare tutti quei volontari che, in caso di incidente stradale, sono i primi a prestare soccorso ai feriti”, sottolineano i promotori del Motobabbo.

“Lo scopo di questo evento non è quello di fare confusione o creare disturbo per le vie del centro – dichiarano dall’organizzazione -, il vero obiettivo è creare una giornata per unire tutte le persone che vivono con la passione per i motori e le due ruote, cercando di avvicinare ed appassionare a questo mondo anche nuovi ragazzi o semplicemente portare un sorriso nel volto dei più piccini”.

Chi volesse partecipare può farlo presentandosi sabato 21 alle ore 14 in Piazza Europa e per chi vuole rimanere aggiornato su tutte le relative novità, qui può trovare il link del gruppo Whatsapp dedicato.

