A Loano le “Lezioni d’amore per un figlio” con Stefano Rossi: “Il gesto più importante verso i ragazzi? Sederci accanto a loro”

Loano. Sono andate in scena ieri, venerdì 13 dicembre, nella sala consiliare di Palazzo Doria a Loano, le “Lezioni d’amore per un figlio. Accompagnare i ragazzi nei labirinti dell’adolescenza” con protagonista Stefano Rossi, psicopedagogista tra i più noti in Italia e tra i massimi esperti del nostro Paese nel campo dell’educazione emotiva.

Viviamo in un tempo complesso in cui è difficile essere genitori ma, per certi versi, è ancora più difficile essere figli. Mentre i figli di ieri avevano a che fare col peso del senso di colpa, i figli di oggi, cresciuti in una società sempre più competitiva e prestazionale, tremano sotto la spada di Damocle del senso di inadeguatezza che alimenta la “paura di non essere abbastanza”: abbastanza magri, abbastanza intelligenti, popolarli. La pressione (sociale e social) a dover essere vincenti e perfetti ha fatto schizzare in pochi anni alle stelle i disturbi d’ansia, i casi di autolesionismo, le difficoltà scolastiche, ma anche i disturbi del comportamento alimentare e altri indicatori di disagio registrati, sia tra i bambini, che tra gli adolescenti. Tutti fenomeni che possiamo e dobbiamo prevenire con la saggezza dell’educazione emotiva.

