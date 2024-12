Basso: “Casa torre di Via Biassa ceduta, i lavori inizieranno entro marzo. Ad oggi l’edificio non ha problemi di natura statica”

“Leggo con stupore dell’iniziativa e delle parole utilizzate dall’Avv. Benedetto quale rappresentante di un movimento di artisti in merito alla Casa Torre di Via Biassa. Le iniziative culturali sono sempre ben accette e sempre da incrementare, da chiunque arrivino, quindi ben venga la collettiva che si terrà nel centro, ma dovrebbero basarsi su principi “laici” e non ridursi a mero tentativo di strumentalizzazione politica, soprattutto se tale strumentalizzazione è del tutto infondata o basata su informazioni errate”. Queste, in una nota stampa, le parole dell’Avv. Matteo Basso, professionista e consigliere di maggioranza in quota Fratelli d’Italia e presidente della Commissione ambiente, assetto territoriale e qualificazione sistema urbano del Comune della Spezia che, a proposito dell’edificio di Via Biassa, spiega: “Ho il dovere e piacere di comunicare il passaggio di proprietà dell’edificio, che sarà presto ristrutturata secondo i dettami sanciti dalla Sovrintendenza e dall’amministrazione comunale. Ho curato personalmente le trattative per la cessione e devo riconoscere gli sforzi anche dei precedenti proprietari e professionisti per la soluzione di problematiche tecniche e burocratico/amministrative estremamente complesse. I lavori di ristrutturazione dovrebbero iniziare entro marzo, tempo necessario per il disbrigo delle ultime formalità, e avranno una presumibile durata di circa un anno e mezzo. Tengo a precisare che, ad oggi, l’edificio non presenta problemi di natura statica e la nuova proprietà è assolutamente entusiasta di potergli ridare vita preservando quanto di pregevole lo contraddistingua e restituendo al centro cittadino uno dei suoi gioielli dopo oltre 80 anni”.

