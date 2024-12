Chiavari: Open day al Comprensivo “G.B.Della To

Questa mattina si è svolto un evento semplice ma significativo presso la scuola primaria e dell’infanzia Mazzini – biblioteca La Tana di Elmer.

Sono stati infatti inaugurati nuovi arredi donati dall’Associazione Maria Sophia di Roma (https://www.mariasophia.it/ ), che da alcuni anni si occupa di progetti sull’inclusione sociale e la riqualificazione di spazi. L’Associazione è intitolata alla memoria di Maria Sophia, una bambina di quasi nove anni strappata alla vita da un tumore cerebrale l’11 luglio 2019. I suoi genitori hanno voluto creare l’Associazione che porta il suo nome per portare avanti la sua eredità umana e la sua voglia di non arrendersi mai, coltivando e portando alle persone l’idea di una vita migliore nell’accettazione e nell’ascolto del diverso e del nuovo, nella ricerca del bello e nel desiderio di aggregazione come crescita personale e collettiva.

» leggi tutto su www.levantenews.it