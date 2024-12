Colak al fianco di Pio e il ritorno di Bandinelli per il derby contro la Sampdoria

Un derby è sempre un derby e quanto ha fin qui raccontato il campo non ha più valore. Lo sa bene Luca D’Angelo, che con il suo Spezia ha viaggiato nel tardo pomeriggio di ieri per raggiungere Genova, dove questa sera le Aquile affronteranno la nuova Sampdoria di Leonardo Semplici, cercando di strappare quei tre punti tutti da dedicare ad un popolo, quello bianco, che non ha potuto raggiungere il Ferraris per un decreto del Prefetto, che non è stato ribaltato nemmeno dal TAR. Saranno dunque D’Angelo e i suoi ragazzi, soli contro il muro blucerchiato, ma spinti da lontano da una tifoseria che avrebbe affollato il settore ospiti di Marassi per incitare una squadra che sta facendo sognare tutta una città.

È un D’Angelo con tantissime armi a disposizione quello che oggi alle 17 circa scenderà in campo con i suoi ragazzi. Gli spezzini sono quasi tutti a disposizione, eccezion fatta per Kouda e Vignali, oltre a Sarr in odore di rientro anche tra i convocati. Tante scelte e tanti ballottaggi, come di consueto in avvicinamento alla partita, per uno Spezia che è reduce dai cinque gol segnati al Cittadella. Come sempre, in avanti sono in cinque per due posti, di cui uno sembra ormai inamovibile, quello di Pio Esposito. Il diciannovenne segna sempre e in questo momento, davvero, non può uscire dal campo: al suo fianco D’Angelo dovrebbe optare per Antonio Colak, per un attacco di pesi massimi per una gara che si preannuncia piuttosto fisica. A centrocampo si potrebbe rivedere dall’inizio Filippo Bandinelli, ben subentrato la scorsa domenica al Picco. Con lui Salvatore Esposito in regia e uno tra Nagy e Cassata, con lo spezzino un passo avanti. Il derby, doppio per lui da ex genoano, vale qualcosa in più. Sulle fasce spazio per Elia e probabilmente per Mateju, preferito a Reca, per uno Spezia un pizzico meno offensivo ma molto, molto solido. Dietro, di fronte a Gori, il trio Wisniewski-Hristov-Bertola, per arginare Coda e Tutino.

