D’Angelo: “Bravissimo il portiere della Samp, ma so prendere quello che dà il campo”

“Inutile girarci intorno, è stato molto bravo il portiere della Sampdoria”. Luca D’Angelo è orgoglioso del suo Spezia dopo il pareggio del Ferraris contro i doriani, ma ha un pizzico di amarezza per una vittoria sfumata e che in campo le Aquile avrebbero meritato. “Abbiamo fatto una buonissima partita, anche nel primo tempo. La Sampdoria è vero che era un po’ in difficoltà, ma la loro produzione offensiva era notevole. Oggi hanno creato poco. Abbiamo disputato la partita che serviva in uno stadio così. La squadra ha fatto quello che avevamo provato, attaccando in avanti e cercando di muovere la palla più velocemente possibile. Abbiamo fatto bene”, racconta il tecnico. “Non era facile venire qui oggi e dominare come abbiamo fatto nel secondo tempo”.

Un pareggio che vede lo Spezia allontanarsi da Pisa e Sassuolo, ma uscito da Marassi con l’ennesima prestazione importante della stagione. “So prendere quello che mi viene dato dal campo”, chiarisce D’Angelo. “Non dobbiamo esagerare e pretendere di venire a Genova e vincere senza difficoltà. Abbiamo giocato contro la Samp, che è in un momento di difficoltà ma era anche il momento peggiore per affrontarli. Quando si cambia allenatore qualcosa nella testa dei giocatori si modifica. La gente si è fatta sentire, meritavamo di vincere. Peccato per i tifosi, abbiamo provato a dargli una gioia ma credo possano essere felici lo stesso se giocano con questo spirito”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com