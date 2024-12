Davanti ai negozi di Savona un albero di Natale per dire “No” al rigassificatore

Savona. Un albero di Natale per dire no al rigassificatore. E’ quello ideato dai comitati per il no rigassificatore “quellidellaCATENA” e “Fermiamo il mostro”, dalla Libreria Ubik e dalla Sms Fornaci per ribadire “la contrarietà al progetto del rigassificatore a Vado Ligure-Savona e tenere desta l’attenzione dei cittadini”.

L’albero sarà “molto particolare. È un albero di Natale con decorazioni e addobbi realizzati a tema ‘no rigassificatore’, dove troverete alcuni degli slogan che più volte sono stati ripetuti da quando la Snam ebbe il via libera dalla Regione Liguria per progettare lo spostamento dell’impianto da Piombino al nostro mare, unica nave rigassificatrice al mondo così vicina a un’area marina protetta”.

» leggi tutto su www.ivg.it