Il Millesimo tinge il derby di giallorosso, Piccardo: “Stasera continuiamo a festeggiare, poi testa all’Albisole”

Carcare. Il Millesimo batte la Carcarese nel derby ed è festa grande per i giallorossi. In una partita molto accesa, conclusa in 9 contro 10, la squadra di Fabio Macchia la spunta grazie alla rete messa a segno da Facello.

“Grande prestazione di tutti con un gol meraviglioso di Facello, una grande soddisfazione. Abbiamo fatto un primo tempo clamoroso, abbiamo giocato solo noi – commenta il direttore generale Piccardo -. Ci hanno annullato due gol, di cui uno molto dubbio, ma è stato un primo tempo veramente totalmente dominante. Poi nella ripresa ci hanno espulso per doppia ammonizione dopo pochi minuti Guarco. Quindi la partita ha preso un’altra piega nel senso che loro, forti dalla superiorità numerica, hanno provato ad attaccare aggiungendo punte. Noi siamo stati un po’ più guardinghi, chiaramente. Poi siamo rimasti 10 contro 10, venendo espulsa anche a loro la punta per proteste. Loro non ci sono stati, poi gli hanno annullato un gol per fuorigioco. E poi siamo rimasti anche 9 con una decisione d’espulsione folle di Villar per doppia ammonizione. Non aggiungo commenti a quello perché è meglio. però mi sento di dire senza nessun problema che la vittoria era meritata in 11 contro 11, in 10 contro 11 e in 9 contro 10”.

