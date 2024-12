Il nuovo codice della strada entra in vigore oggi: stretta su alcol, droga e cellulari

Genova. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale un mese fa il nuovo Codice della strada oggi, sabato 14 dicembre, entra in vigore: vediamo cosa cambia. Il ddl Salvini, a palazzo Madama, ha ottenuto 83 voti favorevoli, 47 contrari e un’astensione. Respinti i 350 emendamenti dell’opposizione.

Dalle sanzioni più aspre per chi supera i limiti di velocità alla tolleranza zero – ovvero ritiro della patente – su telefonini, alcolici e droghe, passando per i nuovi obblighi per chi guida i monopattini o per i neopatentati al volante. Addio patente a chi abbandona gli animali in strada, ma anche obbligo di superare i ciclisti a 1,5 metri di distanza e stretta sui monopattini con obbligo di targa, casco e assicurazione. La nuova normativa del Codice della strada è stata accolta da plausi (soprattutto tra la maggioranza) e polemiche (da più parti).

