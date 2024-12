L’Accademia del gusto ricorda Angelo Paracucchi a vent’anni dalla scomparsa

La conviviale degli auguri dell’Accademia del Gusto si è svolta ad Ameglia nella splendida cornice della Locanda dell’Angelo progettata da Vico Magistretti; la serata è stata organizzata dagli accademici Mariella e Valter Taglieri. Nell’occasione della serata natalizia l’Accademia del Gusto ha ricordato il ventennale 2004-2024 della scomparsa del grande cuoco Angelo Paracucchi. “Angelo Paracucchi era nato in Umbria, a Cannara – ha spiegato nell’introduzione il Presidente dell’Accademia Nicola Carozza tratteggiandone la figura – dopo essersi formato nell’hôtellerie è cresciuto nella catena dei Motel Agip a Bologna, Firenze e infine a Sarzana. Ma la sua notorietà a livello nazionale arriva nel 1974 con la creazione della “Locanda dell’Angelo”. Grande conoscitore di ingredienti e materie prime per i suoi studi da agronomo, introduce in cucina l’arte scenica di servire, per la prima volta in assoluto lo chef lascia la cucina per ultimare la cottura al tavolo con la ‘lampada’, un fornello apposito da lui modificato, consacrando questa pratica cult degli anni ’80. E’ stato un grande imprenditore e un precursore nella cucina, apparendo in trasmissioni tv con Luigi Veronelli, scrivendo sul Messaggero, lanciando una sua linea di prodotti e pentole”. La proprietà della Locanda dell’Angelo è rimasta alla famiglia Paracucchi, il locale oggi è gestito da Fabio Cardini con Maître Enrico Bertucci e chef Fabrizio Bonvini. Per l’occasione ai numerosi Accademici presenti è stato presentato un menu con riduzione di ceci e mazzancolle al rosmarino; verdure spadellate con seppioline; baccalà mantecato; risotto rosso con scampi e limes; pescato del giorno all’isolana con patate; dolce natalizio. Durante la cena gli Accademici sono stati allietati da un simpatico gioco organizzato dagli accademici Alberto e Maria Grazia Ascari, con ricchi premi offerti dalla gioielleria Fregni, sono risultati vincitori gli Accademici Roberta Isoppo e Pierangelo Devoto. La conviviale natalizia si è conclusa con il brindisi: calici alzati per augurare a tutti Buon Natale e felice anno nuovo.

L’articolo L’Accademia del gusto ricorda Angelo Paracucchi a vent’anni dalla scomparsa proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com