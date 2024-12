Lerici premia i suoi sportivi: tutti i nomi. Cerimonia in Comune

Si è svolta stamane nella sala del consiglio del Comune di Lerici la cerimonia di premiazione degli sportivi meritevoli del territorio. Sono stati premiati gli atleti tesserati delle associazioni e società sportive del territorio ed anche gli atleti residenti a Lerici tesserati con altre società della provincia che si siano aggiudicati il podio in eventi sportivi di carattere regionale, nazionale o internazionale. “È un appuntamento a cui tengo moltissimo e che da diversi anni portiamo avanti per dare un riconoscimento pubblico a tutti i ragazzi che si impegnano nello sport raggiungendo risultati importanti” spiega Massimo Carnasciali, consigliere delegato allo sport del Comune di Lerici che continua: “Sappiamo che non sono le medaglie a definire l’impegno che uno sportivo mette nella sua attività ma un riconoscimento seppur piccolo, è uno sprone per tutti gli atleti ad essere sempre migliori, a mettersi in gioco, a porsi obiettivi sempre più grandi”. Dalla vela al tennis, dalla danza al karate, dalla ginnastica al motocross, alla corsa. Sono moltissimi gli atleti che si sono radunati in sala del consiglio, ragazzi e ragazze delle età più svariate che nell’arco del 2024 hanno raggiunto obiettivi sportivi coniugandoli con impegni scolastici o lavorativi. “Abbiamo un occhio di riguardo da sempre per lo sport, che completa la formazione dei nostri ragazzi, trasmette loro valori sociali e comunitari oltre che ovviamente monitorare e mantenere la salute dei loro fisici. Questa occasione vuole essere un segnale di vicinanza e sostegno alle loro attività e a quella delle società del territorio che mantengono vivo e competitivo il settore” conclude Carnasciali.

