Messa della solidarietà nella cattedrale di Cristo Re

E’ fissato per domani, domenica 15 dicembre alle 18, nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia, l’annuale appuntamento della Messa di Natale promossa dal consorzio Cometa insieme al consorzio Campo del vescovo e a Caritas. La Messa, come ogni anno, sarà presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti. Si tratta di un momento importante di incontro, di scoperta, di condivisione delle esperienze di solidarietà, di fratellanza e di speranza di pace. I primi “attori” sono, come sempre, le ragazze e i ragazzi delle comunità del consorzio Cometa, giovani che sono impegnati nella lotta contro le dipendenze, bambini, anziani, diversamente abili, e con loro le famiglie. Da mesi sono al lavoro per offrire il loro contributo alla Messa. In questi mesi, in particolare, hanno preparato i molti doni da presentare all’Offertorio: prodotti degli orti delle comunità, oggetti artigianali realizzati dalle ragazze di Nicola di Ortonovo e di Ameglia, prodotti del laboratorio del cioccolato realizzati alle “Missioni” di Sarzana dalla comunità terapeutica e dai diversamente abili, prodotti artigianali dei laboratori creativi delle comunità e dei centri diurni per disabili della Gabbianella, un quadro sulla pace e la solidarietà realizzato dai volontari del servizio civile universale. Si unirà inoltre quanto preparato dalle comunità per rifugiati della Carita, in una dimensione di condivisione e di impegno, concludendo l’Offertorio con la “luce di Betlemme”, simbolo di speranza per un mondo di solidarietà e di pace. Tra i protagonisti ci saranno anche le persone impegnate nella lotta al gioco d’azzardo: più di cento tra uomini e donne che si incontrano nella nuova sede “La Scuola” per liberarsi dalla dipendenza partecipando ai gruppi di auto-mutuo-aiuto e ai colloqui di sostegno e di cura. Si tratta di una sede attrezzata ed accogliente, che offre uno spazio anche per progetti di animazione e di prevenzione per i giovani e per gli adolescenti. E’ nuovo progetto che rappresenta l’impegno verso nuove sfide che non possono essere ignorate, e che dimostra come in quarantasei anni di attività il consorzio sia sempre stato in prima linea. Ci si potrà unire ai canti intonati dalla corale del gruppo MT513 e dal coro “Amici di san Francesco” di Levanto: canti che danno solennità alla cerimonia e che uniscono ed esprimono il nostro bisogno di infinito e di amore. Un momento emozionante sono poi ogni anno le riflessioni, il ringraziamento e gli auguri dei ragazzi a tutti i presenti, occasione di incontro con la speranza e con le mille possibilità di rinascita. Ai ragazzi si uniscono gli auguri dei volontari, degli operatori e quelli di don Franco Martini, di don Mario Perinetti che è a casa ammalato, e di don Luca Palei. A tutti sarà regalata la stella cometa di cioccolato, per portare a casa il simbolo del Natale e la dolcezza della giornata trascorsa insieme.

Elisa Bertagnini

