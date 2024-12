Nagy: “Campionato lungo, la classifica si guarda a marzo. Per quanto fatto, oggi il bicchiere è mezzo vuoto”

“Secondo me abbiamo fatto un’ottima prestazione. Abbiamo giocato bene, rischiato poco, fatto bene le marcature preventive che erano fondamentali contro una squadra forte come la Sampdoria. Ovviamente abbiamo creato di più di loro, stasera vediamo il bicchiere mezzo vuoto ma la squadra c’è stata, abbiamo gestito molto bene la partita. È mancato il gol per portare a casa i tre punti”. Parla così Adam Nagy, il centrocampista dello Spezia tra i migliori della sfida pareggiata contro la Samp. “Il campionato è lungo e abbiamo tanti giocatori forti. Ho concorrenza anche io nel ruolo ed è una cosa buona: tira fuori qualcosa in più per dare di più durante la settimana. Quando arriva la partita devi farti vedere, anche io provo a farlo in ogni partita”.

Persi due punti da Pisa e Sassuolo, ma per il centrocampista la strada è ancora lunga: “Non dobbiamo guardare la classifica, il campionato è ancora lunghissimo. Ho avuto un’esperienza a Pisa e mi ricordo quell’anno in cui abbiamo perso la finale playoff contro il Monza. Abbiamo chiuso da campioni d’inverno, ma non siamo stati promossi. A marzo potremo cominciare a guardare la classifica. La prossima sarà a Catanzaro, a casa loro, non sarà facile. Dobbiamo e vogliamo andare lì a prendere i punti che oggi non abbiamo preso”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com