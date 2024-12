Nella domenica di Groove l’astro-foto di Bertella e Remorini. C’è anche Babbo Natale

Dal connubio tra Astrologia e Fotografia è nato l’astro-foto ritratto, un progetto interessante che verrà illustrato domani, domenica 15 dicembre, al Groove in Calata Paita. Protagoniste dell’iniziativa la fotografa Francesca Remorini e l’astrologa Elena Bertelli che, dalle 12 alle 13, proporranno una piccola presentazione del lavoro di astro-foto ritratto, oltre che informazioni sull’offerta fotografica e astrologica che gestiscono in maniera separata.

Ma cos’è l’astro-foto? Lo spiegano proprio Francesca ed Elena: “Il ritratto astrologico è la fotografia dei pianeti presenti in cielo nel momento esatto della nascita, che rivela armonie e disarmonie. L’astrologia è dunque uno strumento utile per comprendere chi siamo e perché ci comportiamo così, ma non ci determina totalmente. Non dobbiamo perciò sentirci deresponsabilizzati – non è tutta colpa di… Saturno – ma continuare a lavorare su noi stessi senza aver paura di realizzare chi siamo. Il ritratto fotografico è l’immagine di un solo istante della nostra complessa unicità. Uno strumento che ci aiuta a osservare e trasformare quelle parti di noi che vogliamo mettere in discussione o in luce. Un viaggio interiore, magico, tra le emozioni che ci abitano per svelare l’opera d’arte che siamo. Un’opera d’arte in continuo movimento, che la fotografia ha la capacità di cogliere e fermare in più istanti”. Insomma, una narrazione fatta di parole e immagini, intima e autentica, che racconta le persone, gli eventi o perfino i nostri amici a quattro zampe. Le due professioniste saranno presenti, poi, fino alle 16, mentre chi lo vorrà potrà intanto farsi leggere i tarocchi (consulto a offerta libera) o avere un proprio ritratto. Per rimanere comunque informati sulle future iniziative (corsi di fotografia, astrologia e tarocchi), basta seguire i profili Instagram @fraclic e @elenabertelli_astrocounseling, considerando che una delle ‘casette’ a Calata Paita, sarà base operativa di Francesca (impegnata anche in altri tipi di servizi fotografici, www.francescaremorini.com) ed Elena.

