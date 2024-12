Pallavolo: sesta giornata per la prima divisione

La capoclassifica Elsel La Spezia riprende il campionato di Prima Divisione ligure femminile, Girone di Levante, dopo la pausa per l’ Immacolata Concezione…ospitando, al Palazzetto di Riccò del Golfo, la Vdm Santo Stefano Magra domenica 15 dicembre alle 20.30 per la 6.a giornata del raggruppamento .

Poche speranze per il “fanalino di coda” Lunezia Volley di cogliere i primi punti in casa della vicecapolista Le Fuoritempo Tecnocasa al “San Martino” di San Salvatore, peccato perché un “colpo grosso” delle sarzanesi per l’occasione farebbe veramente al caso di quell’ Arredamenti Lorenzelli Elisa Group Podenzana Tresana che insegue la “vice”, in terza posizione e intanto fa visita al Tigullio Sport Team al Palasport di Santa Margherita Ligure.

Queste poi le altre partite in programma nel turno: Admo Lavagna-Futura Ceparana, Mesco Queirolo Levanto-Sestri Levante, Rainbow Sp-Psm Rapallo; a quest’ultimo proposito si tratta della seconda squadra della Rainbow Spezia la cui prima milita come noto in Serie D.

