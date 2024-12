Premio “Monsignor Siro Silvestri”: è possibile segnalare i più buoni della città

Anche quest’anno la diocesi della Spezia – Sarzana – Brugnato, per il tramite della Caritas, indice, in occasione delle feste di Natale, il premio “Monsignor Siro Silvestri” destinato a mettere in evidenza iniziative di solidarietà verso il prossimo. Il comitato per l’assegnazione del premio invita pertanto tutti coloro che fossero a conoscenza di opere o di gesti di solidarietà e di bontà compiuti da singole persone o da gruppi, a far pervenire una segnalazione scritta alla segreteria del comitato stesso, situata presso la sede Caritas di via don Minzoni 64 alla Spezia. L’indizzo mail è il seguente: amministrazione@caritasdiocesana.it, mentre il numero telefonico per avere ulteriori informazioni è 0187.738379. Il termine per la segnalazione è fissato per le ore 12 di lunedi 23 dicembre 2024. Il comitato provvederà quindi a vagliare le segnalazioni pervenute, proponendo al vescovo l’assegnazione del premio. Ricordiamo che il premio è da sempre sostenuto dal Lions Club “La Spezia Host”, mentre la diocesi, con tale iniziativa, si prefigge lo scopo di incentivare la cultura e la prassi della solidarietà, in un contesto sociale particolarmente difficile come quello attuale, che vede però comunque attive varie e diversificate iniziative di aiuto, di sostegno e di accoglienza destinate a quanti soffrono. Il premio – spesso conosciuto anche come “premio della bontà” – sarà come da tradizione consegnato nella cattedrale di Cristo Re il giorno 6 Gennaio 2025, solennità dell’Epifania, al termine della Messa del mattino presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti. Il premio è intitolato alla memoria di monsignor Siro Silvestri, ovvero il vescovo che lo istituì nell’ormai lontano 1976.

