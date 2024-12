Promozione, derby di alta classifica al Corrent: il LIVE di Carcarese-Millesimo

Carcare. Era da tempo che in Valbormida non si giocava un derby di alta classifica così importante. Ora è giunto il momento, la capolista Carcarese e il Millesimo si affrontano: una per allungare le distanze dalle inseguitrici, l’altra per avvicinarsi alla vetta, ora lontana sette punti.

I dati vedono la Carcarese in vantaggio: i biancorossi non hanno mai perso in casa (quattro vittorie e un pari), mentre il Millesimo in trasferta ha vinto solo una volta su sei partite (tre sconfitte e due pareggi). Ma si sa, nel calcio nulla è scontato, soprattutto in un derby tra due squadre con grandi ambizioni, entrambe con due ottime difese: solo 7 le reti subite fin qui dalla squadra di Macchia che vanta la migliore retroguardia del campionato, 10 invece i gol incassati dalla Carcarese, terza in questa classifica.

