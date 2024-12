“Recco Città della Vita” devolve 5.000 euro a “Tutti per Atta”

L’amministrazione comunale assegna il “Premio Recco Città della Vita”, consistente in un assegna da 5.000 euro, alla Associazione “Tutti per Atta” con sede ad Arenzano. La decisione è stata assunta dall’apposita commissione che annualmente designa una associazione benefica senza fine di lucro. “Atta” era il nome con cui veniva chiamata Agata, una bimba che a 18 mesi è stata colpita da neuroblastoma. Oggi l’associazione ospita famiglie che hanno bambini affetti da grave malattie ospiti dell’Istituto Gaslini; famiglie che non potrebbero sostenere il costo della permanenza a Genova durante il ricovero dei loro bambini che in tal modo riescono a visitare quotidianamente.

