Ruta: rubati i pluviali in rame ad edificio di Portofino Kulm

Ignoti hanno rubato i costosi pluviali in rame nel “salone delle feste” l’edificio prossimo all’antenna Rai di Portofino Vetta. Si tratta del più prestigioso degli immobili che costituiscono il complesso di Portofino Kulm di cui è prossima la riqualificazione. A sorvegliare il complesso, giorno e notte, ci sono i guardiani. Questi però sostano davanti ai tre edifici che costituiscono il complesso centrale da cui non possono sorvegliare l’edificio saccheggiato. Il furto dei tubi che scaricano l’acqua piovana dal terrazzo a terra, sarebbe avvenuto alcune settimane fa e le indagini sarebbero ancora in corso. Anche perché nel terrazzo del “Salone delle feste” vi sono impianti di trasmissione che riguardano le comunicazioni di forze di polizia. Quindi probabilmente sorvegliati da telecamere che potrebbero avere inquadrato i ladri. Questi hanno agito quasi sicuramente di notte. I pluviali degli altri tre edifici sono ancora al loro posto, grazie alla presenza dei guardiani.

» leggi tutto su www.levantenews.it