Seconda sconfitta consecutiva per la Carcarese, Ferrero: “Non c’è nessuna crisi, la squadra è unita”

Carcare. Non è stato un bel pomeriggio per la Carcarese che perde 1-0 il derby contro il Millesimo. I biancorossi sono ancora primi in classifica e manterranno ugualmente il primato solitario in questa giornata: ma le combinazioni di risultati possono ridurre il GAP in maniera importantissima, portando più squadre alle calcagna.

“Complimenti al Millesimo, ha dimostrato di essere una squadra che è stata creata per far bene. Nel primo tempo noi li abbiamo lasciati troppo liberi di giocare, purtroppo siamo incappati nella seconda sconfitta, anche se contro la Sestrese è stata tutta un’altra partita, con il risultato aperto, mentre oggi abbiamo meritato di perdere – ha dichiarato il presidente Alessandro Ferrero ai microfoni del club -. Il Millesimo ha cercato più la vittoria e alla fine hanno avuto loro la meglio. Ora bisognerà farsi un esame di coscienza, ma la squadra è unita, è la stessa che vinceva fino a due settimane fa e lavora nella stesso modo, bisogna quindi rimboccarsi le maniche e riprendere da dove avevamo lasciato”.

