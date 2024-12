Semplici: “Dopo la retrocessione con lo Spezia ho faticato ad uscire di casa. Ma dalle delusioni si riparte”

Buona la prima per Leonardo Semplici, neo tecnico della Sampdoria che con solo tre allenamenti con i doriani è riuscito a strappare un punto contro uno Spezia in formato macchina da guerra. “Devo fare i complimenti allo Spezia, una squadra di grande valore e ben allenata”, spiega l’allenatore in conferenza stampa. “Da due anni hanno fatto un percorso importante. Stanno attraversando un grande momento, per noi c’era voglia di dimostrare di giocare da squadra. Sotto questo aspetto penso si sia fatto quanto chiesto, era impossibile cambiare certe cose con due allenamenti. Dobbiamo migliorare ma siamo qui per lavorare e mi complimento con i miei: eravamo in difficoltà in fase difensiva ma siamo stati bravi. Abbiamo avuto le nostre opportunità, poi chiaro che abbiamo sofferto negli ultimi dieci minuti ma abbiamo retto fino alla fine. Si vedeva che volevamo portare via un risultato positivo e penso anche i tifosi se ne siano accorti. Ripartiamo da qui”.

Impossibile, poi, non tornare sulla sua ultima avventura in panchina, quella allo Spezia retrocesso in B dopo lo spareggio di Reggio Emilia contro il Verona: “I primi due-tre mesi ho faticato ad uscire di casa, ho sofferto una cosa che non era andata come tutti noi volevamo”, ammette Semplici. “Oltre alla perdita di credibilità, perché avevo sempre fatto bene dove ero andato, e ai due anni di contratto, sotto l’aspetto professionale ci sono state cose che non ci hanno permesso di centrare l’obiettivo. Spesso dalle delusioni penso si possa ripartire più convinti e forti e penso che questo alla fine mi sia servito per migliorarmi e per mettere in campo la mia mentalità, la disponibilità e la voglia di far bene. Era un anno e passa che non tornavo in panchina, ho maledetto la mia poltrona in casa. La Sampdoria è un’opportunità straordinaria, sono orgoglioso di rappresentare questa società e sta a me fare il mio meglio”, conclude.

