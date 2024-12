Torna la cerimonia del Confuoco e premio “Pietrese dell’anno” a Luca Josi

Pietra Ligure. Domenica 22 dicembre tornano la suggestiva cerimonia del Confuoco (U Cunfögu) e l’assegnazione del premio “Pietrese dell’anno”, accompagnati dal consueto programma di appuntamenti, che, da decenni, segnano la domenica prenatalizia pietrese.

Come da tradizione, la cerimonia del Confuoco sarà preceduta, a partire dalle ore 16.00 al cinema-teatro comunale Guido Moretti, dalle poesie e dai canti natalizi dei bambini delle scuole elementari che faranno da cornice alla consegna del Premio “Pietrese dell’Anno” e dal suggestivo corteo storico del Gruppo storico “Jus Tenens” per le vie del centro che accompagnerà, sulle note della Filarmonica Guido Moretti 1518, il sindaco e il neo “Pietrese dell’anno” in piazza La Pietra per l’accensione del grande falò.

