Vado Ligure. Attimi di paura questa sera intorno alle ore 23 a Vado Ligure nei pressi della zona della Tirreno Power quando è scattato l’allarme per una presunta fuga di gas.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco allertati dal personale.

Sul posto si è recata anche un’ambulanza del 118, allertata per precauzione ma, fortunatamente, non si è reso necessario il suo intervento in quanto non si sono registrati feriti o intossicati.

